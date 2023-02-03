Темы дня

Общество
3 февраля 2023, 16:40

Минприроды запретило проводить автогонки на водоеме Среднего Урала

Автогонки

Минприроды на согласовало проведение автогонок. Фото: Александр Пономарев

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрация Невьянского городского округа не разрешили проводить автогонки на водоеме в пойме реки Северной Шуралки поселка Цементный.

О возможном проведении несогласованных соревнований предупреждены полиция, МЧС, управление Роспотребнадзора и министерство общественной безопасности Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. 

Сейчас на водных объектах региона действуют правила, которые запрещают передвижение по льду и стоянку транспорта, если на реках и водоемах не организована ледовая переправа. В ведомстве предупреждают, что за нарушение предусмотрена административная ответственность со штрафом до 30 тысяч рублей. Также в минприроды считают, что водоем может быть загрязнен после соревнований.  

"При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов, в этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, никель и нефтепродукты. Все это наносит серьезный вред водному объекту, включая биологическую составляющую реки", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

На указанном водоеме организаторы гонок планировали провести II и III этапы соревнований ICE DRIFT 2023 и EXTREME ICЕ 2023. 

Напомним, ранее в МЧС назвали водоемы Свердловской области, на которые нельзя выходить зимой. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2023, 18:33 / Общество
В Слободо-Туринском районе открыли четвертый ФАП после капремонта
03.02.2023, 17:32 / Общество
В Свердловской области на четыре дня объявлена первая степень опасности по смогу
03.02.2023, 16:52 / Экономика
Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма
03.02.2023, 16:40 / Общество
Минприроды запретило проводить автогонки на водоеме Среднего Урала
03.02.2023, 16:23 / Культура
В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку