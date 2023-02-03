Минприроды запретило проводить автогонки на водоеме Среднего Урала

Минприроды на согласовало проведение автогонок. Фото: Александр Пономарев

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрация Невьянского городского округа не разрешили проводить автогонки на водоеме в пойме реки Северной Шуралки поселка Цементный.

О возможном проведении несогласованных соревнований предупреждены полиция, МЧС, управление Роспотребнадзора и министерство общественной безопасности Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

Сейчас на водных объектах региона действуют правила, которые запрещают передвижение по льду и стоянку транспорта, если на реках и водоемах не организована ледовая переправа. В ведомстве предупреждают, что за нарушение предусмотрена административная ответственность со штрафом до 30 тысяч рублей. Также в минприроды считают, что водоем может быть загрязнен после соревнований.

"При выезде транспортных средств на льду остается осадок в виде техногенных частиц от шлифтов дисков, тормозных колодок, шипов, в этом случае после таяния льда в водоем попадают железо, цинк, алюминий, никель и нефтепродукты. Все это наносит серьезный вред водному объекту, включая биологическую составляющую реки", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

На указанном водоеме организаторы гонок планировали провести II и III этапы соревнований ICE DRIFT 2023 и EXTREME ICЕ 2023.

Напомним, ранее в МЧС назвали водоемы Свердловской области, на которые нельзя выходить зимой.