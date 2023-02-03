В Свердловской области на четыре дня объявлена первая степень опасности по смогу

На Урале ожидается смог. Фото: Александр Зайцев

Уральские синоптики вынесли предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

С 20:00 3 февраля до 20:00 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На время НМУ рекомендуется воздержаться от занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также ограничить пребывание на улице в целом.

Ранее сообщалось о том, что на Средний Урал вернется мороз.