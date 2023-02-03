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3 февраля 2023, 17:32

В Свердловской области на четыре дня объявлена первая степень опасности по смогу

  Марина Сапожникова
Смог

На Урале ожидается смог. Фото: Александр Зайцев

Уральские синоптики вынесли предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

С 20:00 3 февраля до 20:00 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

На время НМУ рекомендуется воздержаться от занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также ограничить пребывание на улице в целом.

Ранее сообщалось о том, что на Средний Урал вернется мороз.

Областная газета Свердловской области

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