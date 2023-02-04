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Общество
4 февраля 2023, 11:38

В аудиогид Welcome to Ural включили три новые экскурсии

Аудиогид

В аудиогид включены новые экскурсии по Уралу. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Аудиогид по Свердловской области пополнился тремя новыми озвученными экскурсиями. Пользователям стали доступны аудиомаршруты по Нижнему Тагилу, Сысерти и Таволгам.

Экскурсии посвящены горнозаводскому прошлому Урала, династии Демидовых и местной природе. В озвученной версии аудиогида описаны такие достопримечательности, как Быньговский железоделательный завод, гончарное производство, мастерская Масликовых в Нижних Таволгах, храм Николая Чудотворца, Тальков Камень, сосновые боры Верхней Сысерти, знаменитая Северская домна и другие локации, сообщает департамент информполитики региона.

"Цифровизация постепенно проникает во все сферы, в том числе и в туристическую отрасль. Полезным цифровым продуктом для туризма стало приложение-аудиогид Welcome to Ural. Сейчас в нем звучат истории про 16 маршрутов и 90 удивительных аутентичных локаций. Это своевременное решение с учетом растущего спроса на самостоятельные путешествия. Просто скачал приложение в телефон, и твой личный экскурсовод с тобой: путешествуй, слушай, изучай родной край", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Экскурсии разработаны профессиональными историками, краеведами, научными сотрудниками и путешественниками. За год приложение Welcome to Ural скачали полторы тысячи человек. В аудиогид включены все знаковые достопримечательности Свердловской области.

"Мы <...> задаем тренд на познавательный туризм. Совсем скоро в приложении, помимо 16 туристических маршрутов, появятся новые сценарии путешествий по тропе "Сысертская сотня" и другим местам туркластера "Большая Сысерть", — рассказал директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

В приложении уже озвучен прогулочный маршрут "Сысерть заводская", а также основные места притяжения по туркластеру "Гора Белая" и Невьянску. В предстоящих обновлениях пользователи приложения смогут познакомиться с новыми местами тропы "Сысертская сотня" и другими локациями Среднего Урала.

Напомним, на создание аудиогида Welcome to Ural в 2021 году было выделено два миллиона рублей из федерального бюджета. По решению губернатора Евгения Куйвашева дополнительно был направлен миллион рублей из областного бюджета. Работа велась по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее на Среднем Урале новой навигацией оборудовали велопешеходную тропу "Сысертская сотня". 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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В аудиогид Welcome to Ural включили три новые экскурсии