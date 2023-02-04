В России снизилось число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработных в РФ составляет 548 тысяч человек. Фото: Полина Зиновьева

В России на 16 тысяч меньше стало зарегистрированных безработных. Их общая численность составляет 548 тысяч, об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

"Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 548 тысяч граждан. Это на 16 тысяч меньше, чем в начале года. Продолжается активная работа по содействию предприятиям ОПК в подборе кадров", — сказала Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Также в РФ снижается число сотрудников, работающих неполный рабочий день или неделю. Меньше становится работников, находящихся в простое, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В регионах ведется работа по принятию нормативно-правовых актов, которые помогут в реализации мер поддержки рынка труда. От 9 регионов в правительство поступили заявки по финансированию временных работ на февраль, от 10 субъектов — по общественным работам.

"По программе субсидирования найма с начала этого года уже трудоустроено 1 198 граждан, что на 656 человек больше, чем неделю назад. Всего работодатели направили заявки на 22 тыс. рабочих мест", — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Напомним, в Свердловской области профсоюзы для сохранения кадров рекомендуют работодателям компенсировать расходы на покупку путевок сотрудникам, которых срочно вызвали из отпуска на работу.