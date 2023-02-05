Жилищные сертификаты в 2023 году получат более 2,5 тысяч россиян

Жилищные сертификаты оплачивают из федерального бюджета. Фото: Галина Соловьева

Больше 2,5 тысяч россиян получат жилищные сертификаты за счет федерального бюджета. С их помощью граждане смогут улучшить условия проживания.

График выпуска и распределения сертификатов утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Сертификаты дают возможность гражданам переехать в более комфортные квартиры в своих городах или улучшить жилищные условия, переехав в другие населенные пункты, где есть необходимая социальная инфраструктура.

На 2023 год в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Получить меру поддержки смогут отдельные категории граждан, в их число включены военнослужащие, сотрудники МЧС и органов внутренних дел, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и люди, переезжающие с Крайнего Севера, из Байконура и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Работа ведется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Напомним, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева на 2 миллиарда рублей увеличено финансирование строительной госпрограммы.