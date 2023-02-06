6 февраля отмечается Всемирный день без мобильного телефона

Отказ от мобильного телефона на день должен помочь в борьбе с зависимостью от гаджета. Фото: Владимир Мартьянов

Всемирный день отказа от мобильного телефона отмечается с 6 февраля 2001 года по инициативе французского писателя Фила Марсо.

Акция направлена на борьбу с "адикофонией" — именно так Фил Марсо назвал болезненное привыкание к гаджетам. По мнению экспертов, многие люди настолько привыкли к смартфонам, что без него испытывают страх и панику, не все жители планеты готовы следовать "цифровому воздержанию". Временный отказ от телефона должен помочь в борьбе с зависимостью от гаджета.

"Я спокойно от гаджетов отказываюсь, и вообще их роль в нашей жизни слегка преувеличена. У меня тоже были периоды, когда я уезжал в отпуск и брал телефон на пляж. Потом быстро отучился это делать, и оказалось, что ничего страшного не происходит, включенность иллюзорна, а времени на более толковое занятие остается больше. Практикую отключение смартфона не только на день, но и неделю, и даже более. Разве что один раз в день могу посмотреть, звонил ли тебе кто-то, и перезвонить. В остальном — новости, плохие или хорошие, тебя все равно догонят", — рассказывал изданию "Коммерсантъ" основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Эксперты предупреждают, чтобы зависимость не превратилась в фобию, нужно отказываться от телефона на сутки и больше. В этом случае человек сможет понять, есть ли у него патологическая привязанность к гаджету. Ученые считают, что мозгу нужно давать отдыхать, так как потоки информации, идущие с большой скоростью, он не способен переработать без отрицательных последствий для здоровья. Потому отказ от девайса хотя бы на один день может быть вполне полезен.