50 млн рублей направят на установку стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге по поручению Евгения Куйвашева

Стелу установят в Екатеринбурге 10 июня. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новый знак, символизирующий вклад уральцев в Победу в Великой Отечественной войне, откроют 10 июня в Екатеринбурге. Стела будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской. Решение о выделении 50 млн на установку мемориала по поручению губернатора Свердловской области было принято на заседании правительства региона.

Указ о введении почетного звания "Город трудовой доблести" был подписан Владимиром Путиным. Оно присваивается городам, которые внесли существенный вклад в достижение Победы, осуществляя бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, которые располагались на территории города, сообщает департамент информационной политики региона.

Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева звания "Город трудовой доблести" в числе первых получили Екатеринбург и Нижний Тагил — летом 2020 года, Каменск-Уральский — в мае 2021-го.

"Это, прежде всего, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя. Свердловск стал поистине городом трудовой доблести. Здесь не только ковали оружие победы, но и возвращали к жизни победителей", — отмечал Евгений Куйвашев.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Екатеринбурге состоялся памятный митинг в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.