В Верхней Пышме осужден мужчина за попытку сжечь дом, в котором запер жену

Осужденный проведет за решеткой 11 лет. Фото: Алексей Кунилов

Верхнепышминский городской суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Следствием установлено, что 12 сентября 2021 года осужденный в офисе поругался со своей супругой. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, женщина уехала домой. Ночью супруг вернулся, взял канистру с бензином и разлил его в доме. Затем он облил горючим и жену.

Женщина, чтобы смыть с себя бензин, побежала в котельную. Осужденный в это время поджег единственный выход из помещения, зная, что иного пути покинуть дом у женщины нет. Сам он с места преступления скрылся.

Потерпевшая смогла покинуть горящий дом. Она получила ожоги 2–3-й степени 52% площади тела.

Верхнепышминский городской суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Мужчина взят под стражу в зале суда. Кроме того, осужденный должен будет выплатить супруге компенсацию в размере 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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