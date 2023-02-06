Область на карте

Фото: из архива Василия Сизикова

Ледяная копилка, «звёздные» ворота, обед для чомг – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях из жизни свердловских муниципалитетов.

Серов

Горожане собрали в «ледяной копилке» более 330 тысяч рублей на лечение юного земляка

Как сообщает канал «СТВ», копилку для сбора средств детям с ограниченными возможностями здоровья, сделанную в виде замурованного в лед пластикового сосуда, устанавливают в ледовом городке ежегодно. В этом году акция прошла в 16-й раз. Серовчане больше месяца собирали деньги на курсы реабилитации 8-летнего Мирослава Ступакова. В итоге было собрано 333 тысячи рублей. Примерно такая сумма и нужна была этой семье.

Верхняя Пышма

На городских остановках общественного транспорта теперь можно посмотреть время, температуру воздуха и расписание общественного транспорта. Новые информационные табло установлены на 13 остановочных комплексах.

Как сообщает городской портал «8 район», остановки также снабдили камерами видеонаблюдения. На оснащение из городского бюджета было выделено 3,8 миллиона рублей.

Сосьва

В центре поселка Сосьва у входа в парк Победы появилась входная группа в виде большой звезды.

Как пишет журнал «Первый в Серове», парк благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды» с прошлого года. С другой стороны парка – у стелы со словами «За подвиг ваш, родные земляки, мы все должны вам низко поклониться» были установлены портреты шести Героев Советского Союза.

«Работы по обустройству Парка Победы еще не завершены, но уже сейчас это место заметно и привлекает жителей и гостей поселка», – пишет издание.

Фото: «Первый в Серове»

Тимофеево (Слободо-Туринский район)

В селе, где проживают 326 человек, открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Как сообщает газета «Коммунар» со ссылкой на пресс-службу областного минздрава, подразделение стало четвертым сельским медучреждением на территории городского округа, которое отремонтировали в рамках модернизации первичного звена здравоохранения региона.

В порядок привели фасад здания и внутренние помещения. Для удобства пациентов здесь предусмотрены наглядная навигация, комфортная зона ожидания приема фельдшера, видеонаблюдение, IP-телефония, установлена также крытая колясочная.

Новоуральск

В городе запустили сайт для мастеров и рукодельниц.

Как пишет газета «Нейва», ресурс появился благодаря инициативе местного предпринимателя, который занимается разработкой сайтов. Начинание поддержала администрация муниципалитета и городской Фонд поддержки предпринимателей. Разместить свои товары ручной работы на сайте может любой желающий. Сейчас на сайте размещаются более 40 мастеров, как начинающих, так и опытных.

Полевской

На центральных улицах города появились новые световые конструкции.

Как пишет «Рабочая правда», по инициативе администрации Полевского светодиодные звезды и линии в расцветке российского триколора, установили и включили на улице Победы. Акцию приурочили к месячнику Дня защитника Отечества, решив таким образом поддержать полевчан, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, а также всех, кто когда-либо с честью защищал родной край и родную землю.

Лесной

Городские юннаты обратились за помощью к рыбакам

Как сообщает телестудия «Спектр-МАИ», в конце прошлого года в экологическом объединении «Фауна», работающем в городском центре детского творчества, поселились две чомги. Птицы не успели улететь и вмерзли в лед Нижнетуринского пруда. Их спас случайно оказавшийся рядом житель города. Благодаря стараниям юннатов чомги пошли на поправку и сейчас проявляют недюжинный аппетит. Поэтому ребята обратились к городским рыбакам с просьбой не выбрасывать мелкую рыбу, а приносить в клуб. Улов можно оставить в здании центра в любое время.