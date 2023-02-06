Правительством утверждены правила направления средств маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до трех лет

Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Фото: Павел Ворожцов

Семьи с небольшими доходами теперь могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала вне зависимости от очередности рождения ребенка. Ранее выплаты можно было получить только на второго ребенка.

Порядок и условия предоставления такой поддержки утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Теперь ежемесячную выплату из материнского капитала смогут получить все семьи, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц вне зависимости от очередности рождения ребенка. Деньги будут выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. В среднем по стране это 13,9 тыс. рублей. Семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России без лишних справок.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин утвердил специальные соцвыплаты для отдельных категорий медиков.