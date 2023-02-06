К юбилею вырастет

Фото: эскиз стелы / пресс-служба администрации Екатеринбурга

В столице Урала будет установлена стела «Город трудовой доблести». Новый знак планируется открыть в преддверии 300-летия города на пересечении улиц Никонова и Царской. Это место в ходе онлайн-голосования выбрали екатеринбуржцы.

С видом на «Космос»

Место для установки стелы выбирали в 2021 году из четырех площадок. В опросе, который проводился на официальном городском портале, приняли участие более 8,6 тысячи человек. Наибольшее число голосов получила территория на пересечении улиц Никонова и Царской (возле ККТ «Космос») – за нее высказались 63,4 процента проголосовавших.

Возведением монумента займется один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга, стоимость контракта – почти 160 миллионов рублей. Высота памятного объекта составит 42 метра. Боковые грани стелы и подпорные стенки облицуют панелями из легированной стали, на них разместят изображения военной техники. Во внутреннем пространстве будет создана экспозиция, посвященная памяти тружеников тыла. У подножия стелы разместится амфитеатр для проведения торжественных мероприятий и зоны отдыха с подсветкой.

Стелу торжественно откроют в июне в присутствии делегаций городов, которые также носят этот титул.

Идеальные площади

Кроме Екатеринбурга звания «Город трудовой доблести» удостоены еще два свердловских города. В июле 2020 года оно было присвоено Нижнему Тагилу (одновременно с уральской столицей), а в 2021-м – Каменску-Уральскому.

- Горжусь тем, что наши города одними из первых в России удостоены этого звания. Это прежде всего заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя, – отмечал Евгений Куйвашев, поздравляя жителей этих городов с присвоением звания.

В Нижнем Тагиле стелу установили на Привокзальной площади в августе прошлого года – в день празднования 300-летнего юбилея города. Место для новой городской достопримечательности также выбрали сами жители. Было решено: патриотический монумент должен быть первым, что увидят гости города.

Дизайн-проект объекта был подготовлен командой Российского военно-исторического общества. Рядом с самой стелой высотой 17,22 метра (эта цифра символизирует дату основания города) размещены два пилона высотой 2,5 метра каждый с историческими фотографиями. Саму Привокзальную площадь реконструировали.

В Каменске-Уральском стелу должны установить к сентябрю этого года на площади Ленинского комсомола.

― Главная площадь Каменска-Уральского, где устраиваются все знаковые события, где много отдыхающих, ― это удачное место для размещения стелы. Рядом, по обе стороны стелы, оборудуют два «сухих» фонтана и информационные пилоны. Стела будет с подсветкой, в металле и на контрасте будет ярко смотреться в центре города, даже на фоне пятиэтажки, – сообщил замглавы городского округа Николай Орлов.

«О почетном звании» Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено Президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2020 года. Оно присваивается городам, которые «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». В каждом городе трудовой доблести по федеральному закону обязательно должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента России о присвоении почетного звания. Подробности о стеле – в материале «И в 300 лет хорош».