Дань уважения людям

Количество поездок для ветеранов не ограниченно.Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу пользователей бесплатного такси для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Регион начал реализацию этого проекта в 2019 году, за три года до того, как он приобрел общероссийский статус. Инициативу поддержал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. В 2023 году эта социальная акция продолжается, список категорий для участия в проекте на Среднем Урале по-прежнему расширен.

Социальный проект бесплатного такси реализуется в Свердловской области по инициативе сервиса «Яндекс.Такси» при поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 2019 года. В 2022 году он стал общероссийским. Минцифры РФ разработало программу, благодаря которой теперь бесплатно пользоваться услугами такси могут ветераны войны, проживающие в 187 городах, где работает «Яндекс.Такси».

В Свердловской области бесплатное такси действует в 13 городах, а перечень категорий, которые могут им пользоваться, существенно шире утвержденного на федеральном уровне (подробнее см. врез – «ОГ»). По итогам 2022 года регион вошел в топ-5 по количеству заказов среди субъектов РФ, подключенных к проекту, – рассказала руководитель социальных проектов в «Яндекс. Такси» Светлана Воронина.

«Наши водители обычно охотно приходят на помощь, если ветерану нужно помочь с посадкой в автомобиль или проводить. Спрос на поездки в рамках данного проекта напрямую зависит от количества проживающих в городе ветеранов, их здоровья (возможности передвигаться) и их информированности о проекте», – добавила она.

В прошлом году участники и инвалиды Великой Отечественной войны совершили более 2 тысяч бесплатных поездок в социальном такси. Сервисом воспользовались 96 человек: 26 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 51 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, 19 блокадников. В основном они передвигались по Екатеринбургу. Также были поездки по Первоуральску, Нижнему Тагилу и Пригородному району, Каменску-Уральскому, Березовскому. Столь небольшие на первый взгляд цифры объясняются просто и грустно: время неумолимо берет свое.

«В нашем городе данная услуга распространяется на тридцать шесть человек. Восемь участников войны, четверо «блокадников» и двадцать четыре «узника». Но, к сожалению, потребность в использовании такси есть лишь у шестерых из них. Остальные по состоянию здоровья не могут: в основном, они лежачие. Еще лет пять назад это было более востребовано», – поделился председатель Каменск-Уральской местной общественной организации «Ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров» Яков Никифоров.

Но в данном случае количество совсем неважно. Важно отношение. Это дань уважения людям. Да и сами ветераны лишний раз воспользоваться бесплатным такси не торопятся – возможно, в силу воспитания или собственных моральных установок.

«Пользовался такси, чтобы добраться на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 79-летия снятия блокады Ленинграда, 80-летию победы в Сталинградской битве. Вообще, вызываю нечасто, больше люблю ходить пешком, пользуюсь общественным транспортом. Но сейчас скользко, и перемещаться на такси очень удобно. Сервисом доволен», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга, 99-летний Николай Спиридонович Власов.

В 2023 году ожидается еще не одно памятное событие, которое могут посетить свердловские ветераны в своих городах. Кроме Дня Победы и Дня памяти и скорби, страна отметит 80 лет со дня разгрома фашистских войск на Курской дуге и в битве за Кавказ. Социальное такси работает для них круглый год. Услугами такси они могут воспользоваться вне зависимости от цели поездки, количество вызовов неограниченно.

Руководство Кто? Как ранее писала «ОГ» (https://www.oblgazeta.ru/society/auto/136143/ ), право на бесплатное такси имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей. Где? Воспользоваться данной услугой можно в городах: Екатеринбурге, Верхней Пышме, Берёзовском, Среднеуральске, Арамиле, Первоуральске, Ревде, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Асбесте, Верхней Салде и Краснотурьинске. Как? Необходимо заранее позвонить по единому бесплатному номеру телефона 8–800–300-8–100, в будние дни с 8.00 до 17.00. Позвонив, необходимо назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения и дату и время запланированной поездки. При совершении поездки нужно иметь удостоверение, подтверждающее отношение к одной из перечисленных категорий ветеранов. Мнение Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Мы должны ни на минуту не забывать о том, что все направления работы, связанные с выполнением социальных гарантий, наших обязательств по обеспечению ветеранов жильем, медицинским и социальным обслуживанием – это всегда задача номер один для региональной и местной власти».