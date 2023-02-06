Дать возможность амбициозным и активным. Екатеринбургская городская Дума объявила о начале приема документов кандидатов в состав Молодежной палаты

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Молодежная палата при Екатеринбургской городской Думе создана для учета мнения молодых людей в сфере молодежной политики, вовлечения молодежи в общественно-политическую деятельность, развития идей парламентаризма среди молодёжи, повышения ее социальной активности и ответственности.

Направить в Молодежную палату кандидата могут высшее учебное заведение, первичная профсоюзная организация или общественное объединение. Кандидату должно быть от 18 до 30 лет, он должен проживать, работать или получать образование в Екатеринбурге.

О желании попасть в Молодежную палату восьмого созыва нужно заявить до 3 марта 2023 года. Документы от кандидатов принимаются в будни с 13.30 до 17.00 в Екатеринбургской городской Думе. Телефон для вопросов и обращений – 304-17-06.

Представители молодежи, вошедшие в состав палаты, в течение двух лет смогут принимать активное участие в жизни города, разрабатывать и реализовывать собственные проекты.

«Молодежь проявляет большой интерес к городским вопросам, работе исполнительной и представительной власти. Формирование бюджета, участие города в федеральных и областных программах, будущее образовательных и социальных объектов – все это им интересно. Они задают вопросы на приемах, которые проводят депутаты, на экскурсиях, которые проходят в городской Думе. У них есть свое, прогрессивное и современное, видение на многие темы, связанные с развитием Екатеринбурга. Мы должны воспользоваться этим потенциалом и дать возможность амбициозным и активным горожанам для реализации», - отметил председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.

Напомним, что Молодежная палата при Екатеринбургской городской Думе седьмого созыва действовала с 2019 по 2021 годы. Ее участники присутствовали на обсуждении многих городских вопросов и вместе с депутатами выезжали на социальные и образовательные объекты, становились активными волонтёрами акций, направленных на помощь людям во время изоляции и COVID-19. Кроме того, члены палаты включались в Молодежную Екатеринбургскую международную модель ООН, сотрудничали с общественным движением граждан «Народный университет российского конституционализма», устраивали инклюзивные товарищеские турниры по футболу и волейболу. Среди инициатив Молодёжной палаты седьмого созыва были такие проекты, как организация мероприятий для воспитанников социально-реабилитационных центров, школа здоровья и активного долголетия.