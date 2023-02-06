Екатеринбуржцы выбрали визитной карточкой города Дом Севастьянова

За памятник архитектуры проголосовали 37% респондентов. Фото: Галина Соловьева

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги опроса "Какой объект является визитной карточкой города". Большинство жителей уральской столицы отдали свои голоса за Дом Севастьянова.

За памятник архитектуры проголосовали 37% респондентов. Второй по популярности достопримечательностью стала набережная городского пруда — 19% голосов. Тройку лидеров замыкает здание администрации Екатеринбурга, которое выбрали 13% опрошенных.

Водонапорная башня и Екатеринбургский зоопарк набрали по 6%. Памятник Татищеву и де Геннину, Храм на Крови и башня БЦ "Высоцкий" — по 4%. За памятник воинам танкового корпуса и усадьбу Расторгуевых-Харитоновых проголосовали по 2% респондентов, а меньше всего голосов, 1%, набрала стела "Европа-Азия".

Опрос проводился в информационной системе "Активный Екатеринбург" и был приурочен к 300-летию столицы Урала.

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