Жительнице Верхотурского района грозит уголовное дело за неуплату алиментов

Долг матери по алиментам перед 4 детьми составил 200 тысяч рублей. Фото: сайт ГУФССП России

В Верхотурском районе местная жительница не платила алименты на содержание своих четверых детей. Долг составил почти 200 тысяч рублей. Женщине грозит уголовная ответственность за уклонение от его уплаты.

Дети неплательщицы живут с ее бывшим мужем. Решением Верхотурского районного суда мать несовершеннолетних должна была перечислять на их содержание половину всех своих заработков. Однако добровольно решение суда должница не исполняла, поэтому судебными приставами она была привлечена к административной ответственности. Суд назначил женщине наказание в 100 часов обязательных работ, сообщили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области.

Обязательные работы должница не стала отрабатывать, пояснив, что у нее на это нет времени и ей необходимо устроить личную жизнь. На прием к судебному приставу мать четверых детей не приходила. В итоге сотрудникам ФССП пришлось доставить ее в отделение принудительно. Где находится должница, приставам подсказала ее свекровь: женщину нашли у ее нового друга.

"В отношении женщины составлен рапорт о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Задолженность ее перед детьми составляет порядка 200 тысяч рублей", — уточнили в ФССП.

Напомним, ранее в Верхотурском районе судебные приставы взыскали долг по алиментам с мужчины, который пытался скрыть место работы.