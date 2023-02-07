На поддержку свердловских манси выделят 1,8 миллиона рублей по поручению Евгения Куйвашева

Манси Свердловской области получат субсидию на поддержку. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области поручил направить 1,8 миллиона рублей на поддержку коренного малочисленного народа манси, представители которого проживают на севере региона. Изменения внесены в госпрограмму по совершенствованию социально-экономической политики на территории Среднего Урала.

"Традиционно правительство Свердловской области закупает снегоходы и экипировку к ним. Это самый удобный вид транспорта для передвижения по лесу зимой. Также мы организуем отдых для школьников в одном из санаториев Свердловской области", — рассказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Субсидия поступит в Ивдельский городской округ (ГО). Минэкономразвития Свердловской области заключило с администрацией ГО соглашение о предоставлении средств. Большая часть субсидии — 1,4 млн рублей — поступит из областного бюджета, свыше 170 тысяч — из федерального, около 200 тысяч будет выделено из муниципальной казны. Ранее такая же сумма на поддержку свердловских манси выделялась в 2022 году, сообщает департамент информационной политики региона.

В Свердловской области проживают 137 манси, из них более 60 человек — в лесных поселениях. Они занимаются охотой, рыболовством и собирательством. С 2017 года по поручению Евгения Куйвашева в регионе реализуется концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Действуют программы по поддержке манси.

В местной школе созданы условия для изучения мансийского языка и курсы, на которых детей приобщают к традиционному укладу жизни коренного народа. Также в Ивделе планируют создать этнографический центр со швейной и ремесленной мастерской, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги. Новый объект поможет привлечь туристов и даст работу минимум семи представителям манси.

Напомним, в конце 2022 года в Ивделе открыли швейную мастерскую "Хаснэ Кол" (в переводе с мансийского "Умелый дом"). Представители коренного народа шьют одежду с национальным орнаментом.