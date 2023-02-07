В Екатеринбурге задержали преступную группу, которая грабила магазины

Трое подозреваемых в грабежах помещены в СИЗО № 1 в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Следственным подразделением ГУ МВД по Свердловской области в суд Кировского района Екатеринбурга направлено уголовное дело организованной преступной группы, на счету которой 10 ограблений магазинов бытовой электротехники. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, подозреваемые объединились в криминальную группу еще в 2021 году. По ночам они совершали налеты на специализированные магазины в Ирбите, Первоуральске, Среднеуральске, Туринске, Сухом Логу и Екатеринбурге. Общий ущерб торговых точек составил более 5 миллионов рублей.

Фото: начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых

Участников группы интересовали смартфоны, планшеты, ноутбуки и другая техника известных брендов. Подозреваемых удалось задержать, ими оказались молодые люди, уроженцы одной из бывших союзных республик. Теперь фигурантов уголовного дела будут судить за кражу, пока пятеро из них находятся под подпиской о невыезде, еще трое помещены в СИЗО № 1 Екатеринбурга. В случае если суд признает их виновными, каждому грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Видео: ТВ ГУ МВД

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области задержали мошенника, который выманивал у пенсионерок деньги.