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7 февраля 2023, 16:43

Законопроект об автоматических выплатах Героям России принят в первом чтении

Награда

Речь идет о тех лицах, у которых право на получение выплат возникло после 1 января 2023 года. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы РФ приняли в I чтении поправки в законодательство, согласно которым ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматически с даты присвоения звания. Речь идет о тех лицах, у которых право на получение выплат возникло после 1 января 2023 года.

Речь идет о Героях СССР и Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, Героях Социалистического Труда, Героях Труда РФ и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, а также членах семей погибших и умерших героев, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас героям и членам их семей для получения выплат необходимо обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), чтобы предоставить заявление и подтверждающие документы. В случае принятия нового закона сведения о присвоении звания героев будут направлять органы, которые представляют человека к награде. Информация о герое должна будет отправляться не позднее пяти рабочих дней со дня присвоения звания. Если в СФР уже имеются платежные реквизиты гражданина, выплаты будут приходить по ним.

Напомним, что с 1 февраля ежемесячные выплаты Героям России и еще около 40 пособий были проиндексированы на 11,9 %.

Областная газета Свердловской области

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