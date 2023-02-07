Малочисленный – не значит забытый

Фото: Виктор Вахрушев

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поручил направить на поддержку народа манси, представители которого живут на севере Свердловской области, 1,8 миллиона рублей. Власти Среднего Урала системно помогают проживающим на его территории коренным малочисленным народам – это решение главы региона.

Средства на поддержку манси выделены в рамках госпрограммы по совершенствованию социально-экономической политики на территории региона – для исполнения поручения губернатора в нее внесены соответствующие изменения.

С 2017 года регион активно участвует в реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также действуют ряд программ, в которых, в частности, предусмотрена поддержка манси.

Уже заключено соглашение между министерством экономики и территориального развития Свердловской области и администрацией Ивдельского городского округа о предоставлении субсидии. Деньги будут направлены на закупку техники.

«Традиционно правительство Свердловской области закупает снегоходы и шлемы. Это самый удобный вид транспорта для передвижения по лесу зимой. Также мы организуем отдых для школьников в одном из санаториев Свердловской области», – отмечает министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

В Свердловской области проживают 137 манси, почти половина – в лесных поселениях, они занимаются в основном охотой, рыболовством и собирательством. Усилиями областных и муниципальных властей детям манси созданы условия для изучения родного языка и факультативные курсы, направленные на приобщение их к традиционному укладу жизни.

Решаются вопросы занятости манси. В ближайшее время в Ивделе должен появится этнографический центр, при котором будет работать швейная и ремесленная мастерские, осуществляться прием пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги. Новый объект не только даст толчок развитию внутреннего туризма, но обеспечит постоянной работой минимум семь представителей манси. Ранее в Ивделе открылась швейная мастерская «Хаснэ Кол», что в переводе с мансийского языка – «Умелый дом», или «Дом умелых людей», где манси шьют и выставляют на продажу традиционную национальную одежду и современные изделия с национальными орнаментами.

Не остается в стороне и социально ответственный бизнес. Действует четырехстороннее соглашение между компанией «Полиметалл», общественной организацией «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси», правительством Свердловской области и администрацией Ивдельского городского округа, в рамках которого ведется планомерная работа по поддержке этого коренного народа Урала. Как рассказали корреспонденту «ОГ» в Уральском филиале компании «Полиметалл», для манси производится сезонный завоз продуктов питания и нерецептурных лекарств, поставляются электрогенераторы, оборудование и спутниковые тарелки для обеспечения связи и доступа в Интернет.

Уральский филиал «Полиметалла» активно помогает в организации обучения молодых манси в учреждениях профессионального образования Свердловской области и ХМАО-Югры, выплачивая стипендии, компенсируя расходы на приобретение учебных принадлежностей. Так, в Карпинском машиностроительном техникуме четыре молодых манси прошли обучение по специальности «слесарь-электрик», параллельно закончив курсы водителей-профессионалов и получив удостоверения на управление не только автомобилями, но и квадроциклами и снегоходами.