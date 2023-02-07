«Науки юношей питают, Отраду старым подают»

Фото: Владимир Мартьянов

Свердловская область вместе со всей страной отмечает День российской науки. Торжества в регионе будут проходить несколько дней. Молодым деятелям науки вручат премии губернатора. Их старшие коллеги будут отмечены «Демидовскими премиями» – эта награда, учрежденная почти 300 лет назад, была возрождена на исходе прошлого века.

Свердловской области есть чем и кем гордиться. В апреле 1831 года граф Павел Николаевич Демидов учредил научные премии, чтобы «содействовать к преуспеванию наук, словесности и промышленности в своем Отечестве». В числе лауреатов премии, учрежденной Демидовым, были хирург Николай Пирогов (четырежды!), а также химик и метролог Дмитрий Менделеев, отмеченный за учебник «Органическая химия».

В 1993 году премия была возрождена. Решение о награждении за выдающийся вклад в развитие науки выносит экспертная комиссия из ученых, способных объективно оценить научные заслуги кандидата, поэтому премию и называют «уральской нобелевкой», хотя Павел Демидов учредил свою премию на 70 лет раньше «Нобелевской».

Торжественное награждение состоится 10 февраля в резиденции губернатора. Мероприятие организуют под эгидой «Десятилетия науки и технологий», которое, в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, объявлено в 2022–2031 годах в рамках решения задач нацпроекта «Наука и университеты». Представители научного сообщества отмечают: вручение «Демидовских премий» – одна из самых красивых церемоний. Каждый лауреат получит малахитовую шкатулку, медаль из серебра с изображением Павла Демидова, а также по миллиону рублей. Фотографии лауреатов пополнят галерею в Демидовском зале Уральского федерального университета. Сегодня там уже размещено 100 портретов лауреатов новейшей истории, после церемонии появятся еще четыре. Из 104 лауреатов – 12 представляют Урал.

Днем ранее в Уральском федеральном университете (УрФУ) премии губернатора в 22 номинациях будут вручены молодым ученым. Конкурс также проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». За вклад в развитие науки победители из числа ученых до 35 лет получат по 200 тысяч рублей.

По итогам 2022 года на конкурс поступило 88 работ от вузов Свердловской области и институтов Уральского отделения Российской академии наук. Лидером по количеству заявленных проектов остается УрФУ – 23 работы.

Конкурс проводится в нашем регионе с 2004 года и направлен на поддержку талантливой молодежи и популяризацию научной деятельности. За 19 лет получили поддержку 349 молодых ученых. Суммарно выплачено премий на сумму свыше 51,5 миллиона рублей. Большая часть поддержанных губернатором проектов уже нашли практическое применение.

Кстати Свердловская область заняла третье место среди регионов с крупнейшими системами образования (наибольший прием студентов), сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ. В вузы региона в 2022 году поступили 17 132 человека. Крупнейшим вузом не только у нас, но и в России в целом второй год подряд становится Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. В прошлом году в УрФУ зачислено 7978 первокурсников, из них 4858 – на бюджетные места. Свердловская область также входит в топ-10 регионов, в которых среднее качество приема выше, чем среднее по России. Еще один показатель качества – число зачисленных без вступительных экзаменов победителей и призеров олимпиад школьников. Свердловская область заняла четвертое место по этому показателю, зачислив 179 таких студентов, что на 41% больше предыдущего года.

Награды Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В том числе награды получили представители научного сообщества Среднего Урала: «Орден Почёта» – главный научный сотрудник лаборатории ФГБУН «Институт органического синтеза им. Постовского» УрО РАН Виктор Салоутин ;

; Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» – профессор департамента УрФУ Леонид Доросинский и профессор кафедры УрФУ Владимир Цепелев ;

и профессор кафедры УрФУ ; Почетное звание «Заслуженный эколог РФ» – заведующий лабораторией экологии охотничьих животных ФГБУН «Институт экологии растений и животных» УрО РАН Николай Корытин.

Лауреаты По итогам 2022 года «Демидовская премия» присуждена: академику РАН Владимиру Дегтярю в номинации «Машиностроение» – за выдающийся вклад в создание ракетной техники нового поколения;

в номинации «Машиностроение» – за выдающийся вклад в создание ракетной техники нового поколения; академику РАН Михаилу Кирпичникову в номинации «Биоинженерия» – за выдающийся в клад в развитие биоинженерии;

в номинации «Биоинженерия» – за выдающийся в клад в развитие биоинженерии; академику РАН Александру Коновалову в номинации «Медицина» – за выдающийся вклад в развитие нейрохирургии и клинической физиологии нервной системы;

в номинации «Медицина» – за выдающийся вклад в развитие нейрохирургии и клинической физиологии нервной системы; академику РАН Алексею Розанову в номинации «Биология» – за выдающийся вклад в развитие палеонтологии.

Факт Примечательно, что лауреат «Нобелевской премии» по физике в 2000 году Жорес Алфёров за год до этого получил «Демидовскую» премию. Причем полную. «Нобелевская премия» по физике в 2000 году была разделена на 4 части: половину получил американец Джек Килби, а вторую половину Алфёров разделил с немцем Гербертом Крёмером. «Уральская нобелевка» на части не делится.