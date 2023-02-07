Внимание – здоровью и социальному благополучию

Современная женщина должна соблюдать баланс между работой, домом и семьей. Фото: elements.envato.com

Вчера прошла стратегическая сессия представителей региональных отделений Союза женщин (СЖР) в Уральском федеральном округе. Участники мероприятия в режиме онлайн обсудили вопросы реализации в субъектах УрФО Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.

О мероприятиях по реализации стратегии на Среднем Урале рассказала председатель Свердловского регионального отделения СЖР ИринаЧемезова. Она, в частности, пояснила, что работа будет осуществляться по направлениям, которые определены документом.

В рамках направления «Социальное благополучие женщин» особое внимание свердловское отделение планирует уделять организации психологической и юридической поддержки, оказанию помощи в трудоустройстве и профессиональном самоопределении. Также в планах – налаживание сотрудничества с организациями, занимающимися проблемами семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В части направления «Женское здоровье и долголетие» запланированы тематические вебинары, семинары и круглые столы. Акцент будет сделан на информирование о важности прохождения профилактических осмотров. Также запланированы выездные мероприятия в муниципальных образованиях Свердловской области, направленные на поддержку и профилактику женского здоровья.

Работа отделения, направленная на поддержание баланса «дом-семья-работа», включает организацию серии обучающих мероприятий по эффективному совмещению профессиональных и семейных обязанностей, помощь женщинам в трудоустройстве после декретного отпуска.

Кроме того, совместно с правительством Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства планируется провести ряд мероприятий по развитию и поддержке женского предпринимательства в регионе. По словам Ирины Чемезовой, в ближайшее время начнет работу клуб женщин-предпринимателей свердловского отделения СЖР.

— Важно, что все мероприятия, которые мы планируем провести, будут для женщин бесплатными, — отметила Ирина Чемезова.

Официально «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 гг.» была принята в конце прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ определяет в качестве ключевых целей соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, профилактику женского социального неблагополучия, сохранение здоровья женщин всех возрастов. Решать поставленные задачи предполагается путем формирования у представительниц прекрасного пола интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения женщин в цифровую экономику, создания системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства. Стратегия предусматривает формирование у женщин с раннего детства ценности здоровья и ответственного отношения к своему здоровью, развитие системы охраны репродуктивного здоровья, внедрение программ активного долголетия и предупреждения преждевременного старения. Профилактика социального неблагополучия женщин предполагает расширение механизмов поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие сети центров социальной адаптации для проживания женщин, подвергшихся домашнему насилию, и др.

Опубликовано в №28 от 08.02.2023