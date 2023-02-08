Владимир Путин поздравил свердловчанку с вековым юбилеем

Анну Гречишкину поздравили со 100-летним юбилеем. Фото: страница Вадима Пильникова в соцсети "ВКонтакте"

Жительнице Дегтярска Анне Гречишкиной исполнилось 100 лет. Письмо с персональным поздравлением от президента России имениннице вручил глава города Вадим Пильников.

"Вручили имениннице памятные подарки, цветы и письмо с персональным поздравлением от президента Российской Федерации Владимира Путина", — сообщает пресс-служба администрации городского округа Дегтярск.

К поздравлениям присоединились представители городского совета ветеранов и сотрудники комплексного центра социального обслуживания.

Анна Ивановна Гречишкина, отметившая 100-летний юбилей, живет в Дегтярске с 1952 года. Здесь она работала сначала на стройке города, а с 1967 — в вечерней школе. На пенсию долгожительница вышла в 1982 году, продолжая вести активный образ жизни: в день она пробегала по пять километров. Сейчас Анна Гречишкина ежедневно проводит на воздухе не меньше двух часов. У долгожительницы двое детей, четверо внуков и один правнук.

Напомним, ранее Владимир Путин удостоил наград шестерых свердловчан.