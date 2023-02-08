Александр Харлов: "Фиксируется рост обращений из стран ЕС по поводу получения гражданства России"

Большинство желающих переехать в Россию — это бывшие соотечественники, однако много запросов также поступает и от коренных европейцев.Фото: Алексей Кунилов

С 2022 года в России регистрируется увеличение обращений от жителей стран Евросоюза о получении разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также гражданства РФ. Об этом в эксклюзивном интервью "Областной газете" рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

По его словам, большинство желающих переехать в Россию — это бывшие соотечественники, однако много запросов также поступает и от коренных европейцев, среди которых жители Германии, Франции, Польши, Прибалтики и скандинавских стран.

"Это, как правило, люди с высшим образованием, уже состоявшиеся, многие из них планируют перевести (или уже перевели) сюда бизнес. Возможно, нам необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу для переселения в Россию представителей западных стран. Ведь это не только привлечение интеллектуального и материального капитала, а вопрос имиджа", — подчеркнул Александр Харлов.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, партнеры из недружественных стран продолжают работу по сохранению побратимских связей со свердловскими городами. При этом новые связи устанавливаются даже в условиях СВО: в прошлом году Ревда заключила соглашение о побратимских отношениях с муниципалитетом Крупа-на-Уни из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

"Мы всегда выступали за то, чтобы побратимские связи были деполитизированы. Это живой ручеек, который позволяет доносить объективную информацию друг о друге", — добавил представитель МИД РФ в Екатеринбурге.

Полное интервью опубликовано в номере "ОГ" за 8 февраля.