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Общество
8 февраля 2023, 13:49

Госдума РФ планирует усилить наказание для коллекторов

Госдума

Инициативу поддержали более 290 тыс. россиян. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы России планируют принять законопроект об ужесточении наказания до 10 лет лишения свободы для коллекторов, которые использовали угрозы и насилие для возвращения долгов. Инициативу поддержали более 290 тыс. россиян.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об ужесточении наказания для коллекторов.

Вчера председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин опубликовал у себя в telegram-канале опрос о том, поддерживают ли россияне такую инициативу. Всего в голосовании приняли участие 300,5 тыс. человек, 97 % из которых одобряют законопроект.

Председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что недобросовестные коллекторы должны понести серьезную ответственность за свои поступки.

"Думаю, что придем к такому моменту, когда жалобы на их действия серьезно сократятся, поскольку те, кто угрожает кому-то, а еще хуже, применяет силу для выбивания долгов, будут понимать, что за каждое такое действие последует очень жесткий ответ. Такой закон, безусловно, нужно принимать", — передает слова Анатолия Аксакова "Парламентская газета".

Областная газета Свердловской области

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