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Общество
8 февраля 2023, 14:08

За плодотворное сотрудничество. В копилке "Областной газеты" еще одна награда

  Сергей Рыбаков
Вручение

Награду получил редактор направления "Общество" Сергей Рыбаков. Фото: Алексей Кунилов

Региональное управление Госавтоинспекции вручило редакции "Областной газеты" благодарственное письмо за активное информационное сотрудничество.

Таким образом ведомство отметило работу журналистов издания по информированию жителей региона о профилактических мероприятиях, проводимых УГИБДД, и о ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". По словам врио главного государственного инспектора безопасности движения Свердловской области Григория Козьминых, совместная работа в этом направлении оказывает положительное влияние на водителей и пешеходов и, как следствие, приводит к снижению аварийности, способствует повышению культуры поведения на дорогах.

"Мы высоко ценим профессионализм журналистов "Областной газеты", ту взвешенную и объективную позицию, с которой редакция подходит к освещению деятельности Госавтоинспекции", — сказал Григорий Козьминых. 

"Вопросам безопасности дорожного движения мы уделяем самое серьезное внимание. Регулярно рассказываем нашим читателям, какую важную и нужную работу проводят сотрудники Госавтоинспекции. Мы благодарны руководству УГИБДД за высокую оценку нашей деятельности. Надеемся, наше плодотворное сотрудничество в этом направлении будет продолжаться", — отмечает главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский.

Напомним, ранее благодарственное письмо вручили заместителю главного редактора Наталии Самойловой. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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