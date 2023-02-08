За плодотворное сотрудничество. В копилке "Областной газеты" еще одна награда

Региональное управление Госавтоинспекции вручило редакции "Областной газеты" благодарственное письмо за активное информационное сотрудничество.
Таким образом ведомство отметило работу журналистов издания по информированию жителей региона о профилактических мероприятиях, проводимых УГИБДД, и о ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". По словам врио главного государственного инспектора безопасности движения Свердловской области Григория Козьминых, совместная работа в этом направлении оказывает положительное влияние на водителей и пешеходов и, как следствие, приводит к снижению аварийности, способствует повышению культуры поведения на дорогах.
"Мы высоко ценим профессионализм журналистов "Областной газеты", ту взвешенную и объективную позицию, с которой редакция подходит к освещению деятельности Госавтоинспекции", — сказал Григорий Козьминых.
"Вопросам безопасности дорожного движения мы уделяем самое серьезное внимание. Регулярно рассказываем нашим читателям, какую важную и нужную работу проводят сотрудники Госавтоинспекции. Мы благодарны руководству УГИБДД за высокую оценку нашей деятельности. Надеемся, наше плодотворное сотрудничество в этом направлении будет продолжаться", — отмечает главный редактор "Областной газеты" Александр Лакедемонский.
Напомним, ранее благодарственное письмо вручили заместителю главного редактора Наталии Самойловой.
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».