За плодотворное сотрудничество

Благодарственное письмо для коллектива «ОГ» Григорий Козьминых вручил редактору отдела «Общество» Сергею Рыбакову. Фото: Алексей Кунилов

Региональное управление Госавтоинспекции вручило редакции Благодарственное письмо за активное информационное сотрудничество. Отмечена работа журналистов «ОГ» по информированию жителей региона о профилактических мероприятиях, проводимых УГИБДД, и о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам врио главного государственного инспектора безопасности движения Свердловской области Григория Козьминых, совместная работа в этом направлении оказывает положительное влияние на водителей и пешеходов и, как следствие, приводит к снижению аварийности, способствует повышению культуры поведения на дорогах.

– Мы высоко ценим профессионализм журналистов «Областной газеты», ту взвешенную и объективную позицию, с которой редакция подходит к освещению деятельности Госавтоинспекции, – считает Григорий Козьминых

– Вопросам безопасности дорожного движения «Областная газета» уделяет самое серьезное внимание. Мы благодарны руководству Госавтоинспекции за высокую оценку работы. Надеемся, что наше эффективное и плодотворное сотрудничество в этом направлении будет продолжаться, – отмечает главный редактор «ОГ» Александр Лакедемонский.