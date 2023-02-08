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8 февраля 2023, 16:06

Жителя Алапаевска приговорили к 2 годам колонии за оскорбление и нападение на полицейского

полицейский

Мужчина напал на полицейского в комнате дежурной части отделения полиции Алапаевска. Фото: Алексей Кунилов

Алапаевский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя Алексея Холодова, который был признан виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти при исполнении. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

В рамках рассмотрения уголовного дела гособвинитель представил доказательства того, что летом 2022 года Алексей Холодов, будучи пьяным, умышленно оскорбил и напал на водителя мобильного взвода отдельной роты ППС в комнате дежурной части отделения полиции Алапаевска.

По итогам судебного разбирательства мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Алексея Холодова приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры, приговор в законную силу не вступил.

Областная газета Свердловской области

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