Темы дня

Общество
8 февраля 2023, 17:07

МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области

Снегопад с ветром

В регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

9 февраля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. О неблагоприятных погодных условиях предупреждают в региональном главке МЧС. 

Жителей просят соблюдать меры безопасности. В зданиях необходимо закрывать окна и двери, желательно отключить электроприборы, не допускать применения открытого огня. 

На улице свердловчанам рекомендуют находиться подальше от строящихся и ремонтируемых объектов, линий электропередачи, деревьев, мостов, эстакад, рек, озер. В городе опасными могут быть элементы кровли и стекол, сорванных ветром.

Автомобилистам необходимо соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров. Также не рекомендуется парковать машины у деревьев и рекламных щитов, которые может повредить ветер. 

В случае ЧП необходимо обратиться за помощью по номеру телефона 101 или 112.

Напомним, в Свердловской области за 2022 год диспетчеры Системы-112 приняли два миллиона звонков. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.02.2023, 20:13 / Общество
На помощь пострадавшим от землетрясения в Турции вылетел еще один борт МЧС России
08.02.2023, 18:57 / Общество
"Областная газета" отмечена за популяризацию достижений уральской науки и образования
08.02.2023, 18:38 / Общество
Владельцам сайтов выпишут штраф за отсутствие счетчика аудитории
08.02.2023, 18:27 / Общество
В Екатеринбурге пожарные спасли двух котят из горящего дома
08.02.2023, 17:43 / Общество
В России детям-сиротам дадут возможность получить бесплатно второе профобразование