МЧС предупреждает о сильном ветре в Свердловской области

В регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

9 февраля в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. О неблагоприятных погодных условиях предупреждают в региональном главке МЧС.

Жителей просят соблюдать меры безопасности. В зданиях необходимо закрывать окна и двери, желательно отключить электроприборы, не допускать применения открытого огня.

На улице свердловчанам рекомендуют находиться подальше от строящихся и ремонтируемых объектов, линий электропередачи, деревьев, мостов, эстакад, рек, озер. В городе опасными могут быть элементы кровли и стекол, сорванных ветром.

Автомобилистам необходимо соблюдать скорость, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров. Также не рекомендуется парковать машины у деревьев и рекламных щитов, которые может повредить ветер.

В случае ЧП необходимо обратиться за помощью по номеру телефона 101 или 112.

Напомним, в Свердловской области за 2022 год диспетчеры Системы-112 приняли два миллиона звонков.