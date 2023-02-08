Нижний Тагил получит на "Чистый воздух" больше миллиарда рублей

Нижний Тагил получит миллиард на проект "Чистый воздух". Фото: Галина Соловьева

Нижний Тагил входит в число 12 пилотных городов, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Его основная задача — к 2026 году снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20 % от уровня 2017 года.

Ход реализации проекта на Среднем Урале оценили на заседании оргкомитета, которое провел первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он отметил, что в реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу участвуют областные и городские органы власти, а также предприятия Нижнего Тагила.

"С целью улучшения состояния окружающей среды Нижний Тагил обозначен в числе промышленных центров, в которых предусмотрена реализация комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", — отметил Алексей Шмыков.

Основными источниками выбросов в Нижнем Талиге являются промышленные объекты, а также автотранспорт и частный сектор. Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, в комплексный план включены мероприятия по снижению выбросов 16 промышленных предприятий Нижнего Тагила.

"За четыре года, с 2019 по 2022 годы, предприятиями на осуществление природоохранной деятельности в рамках реализации комплексного плана затрачено более 3 миллиардов рублей внебюджетных средств", — сказал Антон Сафронов.

Предприятия занимаются техническим перевооружением и внедряют новые технологии. В ноябре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов дали старт новому экологическому объекту на ЕВРАЗ НТМК. Из эксплуатации вывели градирню открытого типа конечного охлаждения коксового газа, коксохимическое производство переведено полностью на закрытый цикл, и это позволило снизить выбросы на 56 %.

В Нижнем Тагиле продолжается газификация частного сектора. В ближайшее время с печного топлива на газовое будет переведено еще 2 тысячи частных домов. В 2023 и 2024 годах на эти цели предусмотрено 200 и 250 миллионов рублей. Кроме того, более 600 миллионов рублей в 2023 году предусмотрено на реконструкцию 5 котельных.

Для снижения выбросов от автомобильного транспорта в 2020 году город получил 17 низкопольных газомоторных автобусов среднего класса, их приобрели за счет областного бюджета. Городской автопарк пассажирских перевозок работает на метане. На федеральные средства приобретены 8 трамваев на сумму в 520 млн рублей.

"До 1 августа по муниципальному контракту будет поставлено еще 4 трамвая на общую сумму 312 миллионов рублей", — пояснил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева Нижнему Тагилу регулярно оказывается финансовая помощь, средства направляются на улучшение транспортной инфраструктуры и качества окружающей среды. Для этого в городе ремонтируются улицы, строятся крупные путепроводы, внедряются интеллектуальные транспортные системы. За счет областного бюджета приобретены три автоматические станции территориальной наблюдательной сети, которые контролируют состояние атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области и промышленники договорились о совместном решении задач по охране экологии.