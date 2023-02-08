Владельцам сайтов выпишут штраф за отсутствие счетчика аудитории

Владельцам сайтов необходимо устанавливать счетчик аудитории. Фото: Павел Ворожцов

Государственная Дума приняла закон об административной ответственности за неисполнение владельцами сайтов обязанности по установке счетчиков аудитории. Владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, должен обеспечить возможность установить для этого специальную программу.

За неисполнение этой обязанности предусматривается штраф:

для граждан — до 30 тыс.;

для должностных лиц — до 100 тыс.;

для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

За повторное нарушение штраф составит до 100 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц, сообщается на официальном портале Госдумы РФ.

Кроме того, распространители рекламы на ресурсах с аудиторией свыше 100 тысяч пользователей в течение суток должны бесплатно размещать социальную рекламу в пределах 5 % годового объема распространяемой ими рекламы. Если социальная реклама в должном объеме отсутствует, владельцам могут выписать штраф до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Ранее сообщалось о том, что Госдума РФ поддержала отмену НДФЛ на матпомощь студентам.