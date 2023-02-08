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Общество
8 февраля 2023, 18:57

"Областная газета" отмечена за популяризацию достижений уральской науки и образования

Вручение награды

Награду гендиректору "Областной газеты" Антону Третьякову вручил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Фото: пресс-служба УрФУ

На традиционном приеме по случаю Дня российской науки, который провел ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, были озвучены итоги составленного вузом медиарейтинга.

В него вошли порядка 25 СМИ, которые играют значимую роль в формировании медийной повестки региона и наиболее активно освещают научные разработки, исследования и достижения УрФУ, перспективы развития вуза и другие актуальные для него темы.  

"Областная газета" заняла в рейтинге четвертое место. Издание опередило все представленные в нем печатные СМИ и многие известные информагентства.

Награду генеральному директору "ОГ" Антону Третьякову вручил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.   

"Областная газета" не может не популяризировать уральскую науку. И, судя по награде, у нашего редакционного коллектива, который в прошлом году возглавил Александр Лакедемонский, это хорошо получается", — отметил Антон Третьяков.

Ранее региональное управление Госавтоинспекции вручило редакции "Областной газеты" благодарственное письмо за активное информационное сотрудничество.

Областная газета Свердловской области

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