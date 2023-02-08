Самый ценный подарок – от Президента

Анна Ивановна Гречишкина принимает поздравления. Фото: vk.com/pilnikov_degtyarsk

Жительница Дегтярска Анна ГРЕЧИШКИНА, отметившая на днях столетие, получила поздравление и подарки от Президента России Владимира ПУТИНА. На сегодня вековой рубеж перешагнули около 200 жителей региона. Немаловажным фактором укрепления традиций уральского долголетия стала комплексная программа «Старшее поколение», утвержденная губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ.

В числе многочисленных пожеланий здоровья и счастья, которые получила в день своего столетия Анна Ивановна Гречишкина, было и одно особенное. Со знаменательной датой ее поздравил Президент России Владимир Путин. Письмо главы государства, а также цветы и памятные подарки юбилярше вручил глава города Вадим Пильников.

Анна Ивановна Гречишкина родилась в Калининской (Тверской) области. В Дегтярск приехала в 1952 году. Долгое время трудилась в строительной отрасли, однако после болезни в 1967 году устроилась в вечернюю школу, где проработала до выхода на пенсию. Имеет звание «Труженик тыла Великой Отечественной войны». У нее двое детей, четверо внуков и один правнук.

На вопрос корреспондента «ОГ» о секрете долголетия, Анна Ивановна бодро ответила: «Надо больше двигаться. Особенно тем, кто выходит на пенсию». К слову сказать, сама она ежедневно совершает двухчасовые прогулки.

На сегодняшний день, по данным отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области, в регионе проживают 173 человека, возраст которых превышает 100 лет. Отметить вековой юбилей в этом году планируют 182 долгожителя.

Власти Свердловской области уделяют большое внимание людям преклонного возраста. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в регионе в рамках национального проекта «Демография» реализуется программа «Старшее поколение», направленная на повышение продолжительности, уровня и качества жизни (подробнее см. во врезе).

— Поддержка старшего поколения – ключевой вопрос современной социальной политики государства. Наша цель – сделать все возможное, чтобы ваша жизнь была полноценной и благополучной. Задача каждого из нас сделать так, чтобы люди старшего возраста не чувствовали себя одинокими, чтобы всегда были окружены человеческим вниманием и теплом, — отмечает министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Кстати Информация об именинниках, которые готовятся отметить столетие, ежемесячно публикуется на сайте подведомственного учреждения областного минсоцполитики ГКУ «Областной информационно-расчетный центр». (https://oirc.midural.ru/news/pozdravlenie-veteranov-yubilyarov-v-fevrale-2023-goda-99105/)

Официально Комплексная программа «Старшее поколение», утвержденная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, действует с 1 января 2019 года. В задачи программы для старшего поколения входит: повышение качества и доступности медицинской помощи;

вовлечение граждан в культурную жизнь общества;

повышение доступности туристических услуг;

создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом;

создание экономических, социальных и правовых условий для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию;

обеспечение доступа к информации;

создание условий для активного долголетия, повышения конкурентоспособности на рынке труда, развитие различных форм клубной работы, реабилитационной программы «Школа пожилого человека»;

развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания граждан, создание комфортных условий для получателей социальных услуг. Реализацию комплексной программы в 2019–2025 годах планируется осуществить за счет средств: федерального бюджета – 764,1 тыс. рублей, областного бюджета – 2 618 223,3 тыс. рублей.

Практика На минувшей неделе в Каменске-Уральском торжественно открылся Центр общения старшего поколения. У учреждения много направлений деятельности: от консультаций психолога, врача, обучения компьютерной грамотности, мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, ЗОЖ, и это станет местом притяжения пожилых людей, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения Социального фонда РФ по Свердловской области. Для посетителей подготовлен уютный зал, в котором разместились компьютеры, мультимедийное оборудование, мини-библиотека, зона для настольных игр и рукоделия. В расписании работы центра на февраль: уроки «Компьютерный мир», физкультурно-оздоровительная гимнастика с инструктором по спорту «Территория здоровья», кружок «Садоводство», а также просмотры фильмов, консультирование по пенсионным и социальным вопросам, лекции. «Работники клиентской службы СФР готовы организовать в Центре общения людей старшего возраста приемы. Мы планируем и дальше развивать этот проект по всей области», – сказала управляющий свердловским отделением СФР Елена Альшиц.

Факт Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует возраст граждан старшего поколения так: Пожилой – от 60 до 74

Старческий – от 75 до 89

Долгожители – 90 и более лет.