Темы дня

Общество
9 февраля 2023, 10:06

В Екатеринбурге приставы арестовали Infiniti за долги по 500 штрафам

Арестованный автомобиль

Автомобиль должника эвакуировали. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы совместно с коллегами из региональной Госавтоинспекции выявили автомобиль марки Infiniti, за которым числится 500 неоплаченных административных штрафов.

Машина зарегистрирована на организацию, у которой накопился долг в размере более 680 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. В добровольном порядке должник их не оплачивал, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области. В итоге приставы приняли решение об аресте автомобиля.

Иномарку эвакуировали. Если в ближайшее время должник не оплатит все штрафы, то машину направят на оценку, а потом на реализацию через торги в территориальное управление Росимущества.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница расплатилась по долгам после ареста одной из ее квартир. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.02.2023, 10:12 / Общество
Посетители Екатеринбургского зоопарка могут познакомиться с новым питомцем
09.02.2023, 10:06 / Общество
В Екатеринбурге приставы арестовали Infiniti за долги по 500 штрафам
09.02.2023, 09:41 / Общество
В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
08.02.2023, 21:06 / Общество
В Роспотребнадзоре напомнили, кому рекомендуется вакцинация от кори
08.02.2023, 20:13 / Общество
На помощь пострадавшим от землетрясения в Турции вылетел еще один борт МЧС России