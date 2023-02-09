В Екатеринбурге приставы арестовали Infiniti за долги по 500 штрафам

Автомобиль должника эвакуировали. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы совместно с коллегами из региональной Госавтоинспекции выявили автомобиль марки Infiniti, за которым числится 500 неоплаченных административных штрафов.

Машина зарегистрирована на организацию, у которой накопился долг в размере более 680 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. В добровольном порядке должник их не оплачивал, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области. В итоге приставы приняли решение об аресте автомобиля.

Иномарку эвакуировали. Если в ближайшее время должник не оплатит все штрафы, то машину направят на оценку, а потом на реализацию через торги в территориальное управление Росимущества.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница расплатилась по долгам после ареста одной из ее квартир.