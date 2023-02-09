Посетители Екатеринбургского зоопарка могут познакомиться с новым питомцем

Екатеринбуржцы могут познакомиться с каракалом. Фото: Евгения Титова

Молодой каракал по кличке Хьюго приехал в зоопарк еще в октябре прошлого года. Сейчас он прошел карантин, освоился и готов общаться с людьми.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка, после карантина Хьюго перевели в просторный вольер на втором этаже павильона "Центральный". Здесь у него есть деревья, укрытие, игрушки и колесо, в котором он любит бегать.

Каракалу 5 лет, он еще молодой. При содержании в неволе представители этого вида доживают до 15–20 лет, в дикой природе погибают раньше.

Каракал, или степная рысь (лат. Caracal caracal, от тюрк. qara qulaq — "черное ухо") — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне, однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Это животное по праву считается самой редкой и красивой кошкой.

Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

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