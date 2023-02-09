Во время рейда полиция Екатеринбурга проверила больше 100 мигрантов

Полиция проверила места скопления мигрантов. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга проверила общежития, хостелы, торговые точки и предприятия Верх-Исетского района. В рейде участвовали сотрудники областного главка МВД и городского УМВД.

Правоохранители проверили 132 иностранных гражданина, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. 14 мигрантов привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания на территории России.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Кроме того, в ходе рейда сотрудники полиции пресекли нарушения общественного порядка, такие как употребление алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Инспекторы ГИБДД составили протоколы по фактам нарушения ПДД. Всего к административной ответственности привлечен 31 гражданин.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Ранее профилактический рейд по выявлению нарушений полицейские Екатеринбурга провели в Железнодорожном районе.