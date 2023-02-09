Главе городского округа Пелым Шахиту Алиеву исполнилось 67 лет

Шахит Алиев возглавляет Пелымский ГО с 2009 года. Фото: Павел Ворожцов

67-летие отмечает глава Пелымского городского округа Шахит Алиев. С днем рождения именинника поздравляет депутат Законодательного собрания Свердловской области и председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк.

"Уважаемый Шахит Тукаевич!

Примите искренние поздравления с днем рождения! Позвольте выразить Вам глубокое уважение за многолетний и бескорыстный труд на благо жителей Свердловской области и поселка Пелым! Уверен, что жизненный опыт станет прочной основой для новых профессиональных свершений.

От всей души желаю Вам вдохновения в работе, успехов в достижении поставленных целей, семейного счастья. Пусть с Вами всегда будут верные друзья и надежные коллеги".

Шахит Тукаевич Алиев родился 9 февраля 1956 года в п. Казалинский Казалинского района Кзыл-Ординской области Республики Казахстан. В 1987 году окончил УрГУ (ныне УрФУ). С 1979 по 2008 годы работал в органах внутренних дел России. С 2008 по 2009 годы являлся депутатом думы городского округа Пелым на освобожденной основе. В октябре 2009 года избран главой городского округа Пелым. В сентябре 2013 года переизбран на указанную должность повторно. В сентябре 2017 года вступил в должность главы городского округа Пелым на третий срок полномочий. Имеет государственные и ведомственные награды.

"Областная газета" присоединяется к поздравлениям и желает успеха Шахиту Алиеву.