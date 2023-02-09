Пенсии и льготы теперь в одном Социальном фонде России

Теперь сертификат на материнский капитал родителям направляется автоматически после появления ребенка в семье на основании сведений ЗАГС. Фото: Галина Соловьева

В начале года вступил в силу подписанный Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ закон о создании Социального фонда России (СФР), объединившего Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. В Свердловской области подразделение СФР возглавила Елена АЛЬШИЦ. В эксклюзивном интервью «ОГ» она рассказала, как и почему благодаря новациям гражданам станет проще воспользоваться положенными им мерами социальной поддержки.

– Елена Анатольевна, система социальной защиты и страхования в нашей стране перестраивается не впервые. В чем плюсы нынешних изменений для уральцев?

– Раньше человеку для получения полного объема социальной помощи необходимо было обращаться и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального страхования. Это отнимало и силы, и время. Объединение услуг двух фондов – это возможность обращаться сразу по всем вопросам в единый офис клиентского обслуживания. В Свердловской области эти офисы находятся по старым, привычным для граждан адресам клиентских служб бывшего Пенсионного фонда. Все необходимые меры поддержки можно оформить в рамках «одного окна», что позволяет существенно сэкономить время. То есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды могут обращаться туда, куда им удобнее – будь то ближайшая клиентская служба Социального фонда России или МФЦ.

Переданы единому фонду и новые меры поддержки, введенные государством – например, единое пособие на детей и беременных женщин, выплата на первого ребенка до трех лет. При этом все те услуги, которые раньше по отдельности предоставляли Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, в СФР сохраняются.

На сайте Социального фонда России и на его страничках в «Одноклассниках» и «Вконтакте» наглядно показано, какие льготы и пособия кому полагаются и как их можно получить.

– В ходе реформ сложно обойтись без сбоев, накладок. Куда обращаться людям, если у них возникли вопросы, скажем, по размеру пенсии или пособия?

– Самый быстрый способ – воспользоваться личным кабинетом на сайте Социального фонда России либо на Госуслугах. Помогут гражданам найти ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся мер соцподдержки, и официальные сообщества регионального подразделения СФР в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

– А как быть тем, кто не в ладах с Интернетом или испытывает сложности в пользовании цифровыми платформами?

– В Отделении СФР по Свердловской области продолжает работу контакт-центр с единым номером 8–800–600-03–89. Операторы дадут ответы на все вопросы, которые относятся к компетенции фонда. Кроме того, они окажут содействие в пошаговой навигации на портале «Госуслуги» и на сайте СФР.

– Много нареканий вызывает заявительный порядок предоставления мер поддержки, необходимость регулярно подтверждать свое право на них справками. Эта проблема как-то решается?

– Да. Многие из выплат и пособий уже назначаются в проактивном формате, то есть автоматически, без заявлений и справок. Например, автоматически назначаются пенсии и отдельные социальные выплаты инвалидам, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии и пенсия по старости, безработному предпенсионеру по предложению центра занятости.

Родителям детей сегодня не нужно никуда обращаться, чтобы оформить материнский капитал, – сертификат им направляется автоматически после появления ребенка в семье на основании сведений ЗАГС. В проактивном режиме также происходят многие перерасчеты и повышения выплат: например, установление более высокой пенсии при достижении 80 лет или при установлении более тяжелой группы инвалидности.

При этом оформление многих выплат уже автоматизировано, и для их получения достаточно только заявления. В большинстве случаев его можно подать дистанционно через свой электронный кабинет. Это, например, относится к назначению страховой пенсии по старости.

В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг Социального фонда России онлайн через электронные сервисы, а также новые проактивные услуги.

– В рамках реформы помимо объединения фондов произошло внедрение единого тарифа по социальным выплатам и определен единый круг застрахованных лиц. Что это дает людям?

– Меры соцподдержки теперь будут распространяться и на тех, кто работает по гражданско-правовому договору. Раньше на них распространялось только пенсионное и медицинское страхование, а обязательное социальное – нет. Они, например, не имели право на пособие по временной нетрудоспособности и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Теперь же так называемый «социальный пакет» доступен всем.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 8–800–600-03–89 – единый номер, куда можно обращаться по вопросам пенсионного и социального страхования sfr.gov.ru – сайт Социального фонда России (СФР), где расположена и страница Отделения СФР по Свердловской области Группы в социальных сетях: https://vk.com/sfr.sverdlovskayaoblast – ВКонтакте https://ok.ru/group/57246599282901 – в Одноклассниках

ДОСЬЕ «ОГ» Елена АЛЬШИЦ, управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области.

родилась в Свердловске, окончила Уральскую горно-геологическую академию, Уральский государственный экономический университет.

Работала в Уральской государственной горно-геологической академии, в администрации Чкаловского района Екатеринбурга, в правлении социальной политики по Чкаловскому району Екатеринбурга,

С 2016 года - управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования.

С 2023 года - управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области.