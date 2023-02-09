В Свердловской области полицейские не дали замерзнуть пассажирам междугороднего автобуса

Пассажиры выразили благодарность сотрудникам полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В минувшие выходные на 76-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск сотрудники ОВД Режа помогли пассажирам сломавшегося на трассе автобуса в 20-градусный мороз.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, междугородний автобус следовал по маршруту № 954 Махнево — Екатеринбург. В пути у него заглох двигатель. Проезжавшие мимо полицейские увидели автобус с включенной аварийной сигнализацией. Выяснив причину остановки, офицеры незамедлительно приняли решение останавливать проезжавшие автомобили с просьбой довезти пассажиров до точки назначения.

В течение 15 минут все 9 человек были отправлены на попутных машинах в Екатеринбург. За автобусом приехал другой транспорт, который взял его на буксир.

"За своевременно оказанную помощь, отзывчивость и неравнодушие граждане, попавшие в сложную ситуацию, выразили благодарность экипажу ДПС — старшему лейтенанту Станиславу Валерьевичу Кузину и младшему лейтенанту Николаю Андреевичу Пестовскому", — отметил полковник Валерий Горелых.

Ранее сообщалось о том, что на трассе под Артемовским у экскурсионного автобуса, который ехал по маршруту Туринск — Сысерть, сломался двигатель.