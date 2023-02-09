В Свердловской области по поручению губернатора откроется новый "Кванториум"

Красноуфимский "Кванториум" планируют сделать структурным подразделением местного Дворца творчества. Фото: Алексей Кунилов

Детский "Кванториум" в Красноуфимске будет создан в 2023 году по инициативе главы региона. На эти цели из бюджета Свердловской области направлено 25 миллионов рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о создании "Кванториумов" в малых городах в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Ранее такие технопарки открылись в Новоуральске и Краснотурьинске, также планируется создать такой объект и в Ирбите, сообщает департамент информационной политики региона.

"В Свердловской области пока еще фиксируется дефицит высококвалифицированных специалистов для работы на современном наукоемком оборудовании. Кроме того, молодежь стремится сегодня уехать из небольших городов, где есть производство, поближе к центру. Но если в городах будет больше современных рабочих мест, образовательных центров, мы эту проблему с подготовкой и утечкой умов и талантов победим", — отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Красноуфимский "Кванториум" планируют сделать структурным подразделением местного Дворца творчества. В детском технопарке будут обучать не менее 400 детей минимум по 6 образовательным естественно-научным и техническим направлениям. Все они соответствуют приоритетным направлениям технологического развития России, включая хайтек, IT-квантум, VR/AR-квантум, аэроквантум, автоквантум и медиаквантум.

Отметим, в технопарках "Кванториум" создают среду, которая обеспечивает условия для формирования у детей нового типа мышления, прививает им ценности саморазвития, помогает в освоении инструментов проектной деятельности, метакомпетенций (soft skills) и профильных компетенций (hard skills) за счет образовательной инфраструктуры, актуальных обучающих программ и высококвалифицированных кадров, в том числе представителей реального сектора экономики.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, какие занятия будут проходить в "Кванториуме" в Красноуфимске.