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9 февраля 2023, 16:12

В Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева

Академический район

Новая улица расположена в Академическом районе Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева

Улица названа в честь российского юриста и государственного деятеля Вениамина Яковлева. Она расположена между улицами Вильгельма де Геннина и Суходольской. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. 

Вениамин Федорович Яковлев, заслуженный юрист РСФСР, Почетный гражданин Свердловской области, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I–IV степеней внес огромный вклад в развитие российской правовой системы, в частности, в формирование системы арбитражных судов Российской Федерации. 

Вениамин Яковлев учился в Свердловском юридическом университете (ныне Уральский государственный юридический университет), возглавлял Всесоюзный НИИ советского государственного строительства и законодательства, также являлся министром юстиции СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. С 2005 по 2018 год был советником Президента РФ. 

Ранее "Областная газета" рассказывала, что имя Вениамина Яковлева также было присвоено Уральскому юридическому университету. В 2021 году в УрГЮУ появилась памятная мемориальная доска в его честь. 

Областная газета Свердловской области

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В Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева