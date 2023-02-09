В Академическом районе Екатеринбурга появилась улица имени Вениамина Яковлева

Новая улица расположена в Академическом районе Екатеринбурга. Фото: Полина Зиновьева

Улица названа в честь российского юриста и государственного деятеля Вениамина Яковлева. Она расположена между улицами Вильгельма де Геннина и Суходольской. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Вениамин Федорович Яковлев, заслуженный юрист РСФСР, Почетный гражданин Свердловской области, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I–IV степеней внес огромный вклад в развитие российской правовой системы, в частности, в формирование системы арбитражных судов Российской Федерации.

Вениамин Яковлев учился в Свердловском юридическом университете (ныне Уральский государственный юридический университет), возглавлял Всесоюзный НИИ советского государственного строительства и законодательства, также являлся министром юстиции СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. С 2005 по 2018 год был советником Президента РФ.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что имя Вениамина Яковлева также было присвоено Уральскому юридическому университету. В 2021 году в УрГЮУ появилась памятная мемориальная доска в его честь.