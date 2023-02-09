Строительный настрой

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По итогам 2022 года в Свердловской области было построено 2,94 млн квадратных метров жилья. Этот показатель является для региона рекордным и на 15 процентов превышает плановые ориентиры, установленные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Одним из драйверов таких впечатляющих достижений стали реализуемые на Среднем Урале целевые программы, направленные на обеспечение жильем социально незащищенных категорий населения и создание в районах комплексной застройки всей необходимой инфраструктуры.

Вопросы реализации регионом планов жилищного строительства обсуждались вчера на заседании областного правительства. В частности, было отмечено, что Средний Урал по объемам введенных в эксплуатацию квадратных метров стабильно входит в топ-10 регионов России. Этому способствует системный подход и комплексные меры поддержки отрасли, позволяющие планомерно наращивать объемы.

По итогам 2022 года Свердловская область с 2,94 млн квадратных метров построенного жилья вышла на восьмое место в стране. В 2023 году в регионе планируется сдать около 3 млн квадратных метров, из которых 56 процентов придется на многоквартирные новостройки.

Среди муниципалитетов, кроме Екатеринбурга, наибольший ввод жилья всех типов обеспечили Сысерть, Верхняя Пышма, Белоярский городской округ, Березовский и Полевской округа. Вместе они построили более 630 тысяч квадратных метров. Лидером по приросту обеспеченности жильем стал Белоярский городской округ. На каждого жителя за год было построено более четырех квадратных метров, что превышает среднеобластной показатель почти в шесть раз.

— Высокие темпы строительства должны быть поддержаны высоким качеством работ. Свердловская область обеспечивает себя практически всеми необходимыми строительными материалами. Это не только конкурентное преимущество региона, но и мощная подушка безопасности, — подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Всего на сегодняшний день в области строится около 3,6 миллиона квадратных метров в многоквартирных домах, что на пять процентов превосходит уровень прошлого года и обеспечивает хороший задел на несколько лет вперед. К получению разрешения на строительство готовы участки с потенциалом строительства еще семи млн квадратных метров жилья

— Регион значительно укрепил позиции в рейтинге за предыдущие два года, достигнув рекордных показателей. До этого за всю историю ввод жилья в Свердловской области не превышал 2,5 миллиона квадратных метров, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Достичь впечатляющих показателей в строительной сфере удается в том числе благодаря реализации адресных региональных программ, финансируемых за счет бюджетов разных уровней. В частности, это программа расселения аварийного жилья. В 2022 году в ее рамках было сдано восемь многоквартирных домов в Полевском, Верхней Синячихе, Асбесте, Кушве, Волчанске и других муниципалитетах, где зачастую их не строили десятилетиями. В 41 муниципалитете квартиры получили 900 детей-сирот – для них также строятся новые дома. Аналогичные программы действуют для ветеранов, бюджетников. В общей сложности за счет их реализации в 2022 году жилищные условия улучшили 9,5 тысячи человек. Жилищный фонд удалось обновить на 165 тысяч квадратных метров. Это стало возможно в рамках договоренностей губернатора Евгения Куйвашева с Фондом развития территорий об опережающем финансировании расселения авариного жилья.

Эффективным инструментом по увеличению объемов жилищного строительства является и программа «Стимул». В ее рамках ежегодно из федерального бюджета привлекается более миллиарда рублей на строительство коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки. Так, в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга благодаря программе «Стимул» за последние годы построены 18 участков автомобильных дорог, 10 детских садов и три школы. В настоящее время продолжается строительство еще одной школы и девяти дорожных участков.