В Нижнем Тагиле сотрудники полиции пришли на помощь девушке-водителю

Экипаж ППС помог девушке на дороге. Фото: Валерий Горелых

Во время патрулирования Нижнего Тагила на перекрестке улиц Газетная — Островского экипаж роты № 2 ППС увидел стоящий на аварийной сигнализации автомобиль.

Выяснилось, что у машины оторвался левый передний привод и девушка-водитель не смогла сама справиться с проблемой. На помощь пришли сотрудники патрульно-постовой службы в составе командира отделения старшего сержанта Сергея Копытова, инспектора ППС лейтенанта Артура Ахмадулина, старшего сержанта Александра Сулицына и стажера Анны Черемухиной. Единственным выходом было взять транспортное средство на буксир и отвезти его в автосервис, что и сделали сотрудники полиции, рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

На своей странице в социальной сети девушка выразила благодарность экипажу ППС и призналась, что они "сделали ее день и сгладили негатив от случившихся неприятностей".

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что полицейские из Режа не дали замерзнуть пассажирам междугороднего автобуса.