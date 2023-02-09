Вдовы военнослужащих будут получать максимальные меры соцподдержки

Получать государственную поддержку могут супруги, не вступившие в повторный брак. Фото: Алексей Кунилов

Вдовы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать государственную поддержку независимо от того, в каких семьях они живут после смерти супруга. Соответствующий закон депутаты Госдумы РФ приняли 9 февраля во втором и третьем чтениях.

По действующему законодательству, супруги погибших военнослужащих, которые живут не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, с родителями, не могут получить те же меры поддержки, что и вдовы, проживающие одиноко или только с детьми. Новый документ направлен на поддержку семей военнослужащих.

При этом, как отмечается на сайте нижней палаты парламента, получать государственную поддержку могут супруги, не вступившие в повторный брак.

"Мы продолжим работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.