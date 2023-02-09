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9 февраля 2023, 18:33

В главном старте "Лыжни России" примут участие знаменитые спортсмены

Лыжники

Ожидается, что в "Лыжне России" примут участие полмиллиона уральцев. Фото: Владимир Мартьянов

Желание присоединиться к мероприятию уже выразили биатлонист, лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, чемпион мира, биатлонист Антон Шипулин, лыжница, чемпионка Олимпийских игр Зинаида Амосова и другие. Старт состоится 11 февраля на горе Долгой на территории спортивной школы "Аист".

Напомним, распоряжение о подготовке и проведении "Лыжни России" подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он поручил провести главное зимнее массовое мероприятие в регионе на высоком организационном уровне и при соблюдении всех мер безопасности.

В этом году "Лыжня России" станет 41-й по счету, соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, подготовка проходит организованно, готовятся трассы, культурные программы, сувенирная продукция.

"Лыжня России" будет организована во всех 78 муниципалитетах Свердловской области. Мы планируем, что в ней примут участие не менее 300 человек. Среди них традиционно выступят семейные династии, ветераны лыжного спорта, профессионалы, среди которых 150 сильнейших спортсменов-лыжников Свердловской области, согласно рейтингу областной Федерации лыжных гонок. Они будут основными претендентами в борьбе за главный приз соревнований — снегоходы", — рассказал Леонид Рапопорт. 

Напомним, в главном старте в Нижнем Тагиле будет организовано два забега среди профессионалов: 10 километров — для мужчин и 5 километров — для женщин. В честь года создания органов спорта России и Свердловской области для почетных гостей соревнований пройдет забег "сотка" на 1923 метра.

"Я поеду не в забеге профессионалов, а в массовой гонке. Хочу получить удовольствие от праздника, расслабиться, насладиться красивой уральской природой и общением с уральцами. У меня будет еще одна ответственная миссия — я вручу знаки ГТО почетным гостям "Лыжни России", — рассказал биатлонист, лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. 

Ранее Леонид Рапопорт сообщал, что в преддверии старта "Лыжни России" с 1 февраля в регионе проходит декада лыжного спорта. В это время в каждом муниципалитете организованы местные соревнования, уроки физкультуры в школах проходят на свежем воздухе и в виде лыжных занятий. Ожидается, что в декаде примут участие не менее полумиллиона уральцев, отметили в департаменте информационной политики региона. 

Напомним, "Областная газета" проводит конкурс лучших фотографий среди участников "Лыжни России". Победители получат призы, а их снимки будут опубликованы.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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