Екатеринбургские депутаты поддержали создание Уральского дома ученых

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Сегодня депутаты городской Думы Екатеринбурга провели очередное выездное заседание группы «Содействие развитию восьмого района «Академический». Главным вопросом в повестке стало создание уральского дома ученых, который планируется разместить в одном из трёх корпусов электрофизикиУрОРАН. Новый центр должен стать местом притяжения не только для учёных, но и для всех жителей района.

Музыка физики

Прежде чем приступить к обсуждению, депутаты осмотрели трёхэтажное здание блока общего назначения института общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров, где и разместится дом учёных. В этой деловой экскурсии также приняли участие первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин, глава администрации Академического района Николай Смирнягин, представители администрации Екатеринбурга и компании-застройщика, которая занимается комплексным освоением Академического.

Институт электрофизики Уральского отделения РАН переехал в собственные здания на юго-западе города в 2000 году. Изначально предполагалось, что в блок общего назначения переедет президиум отделения, но затем от этой идеи отказались из-за отсутствия достаточного количества кабинетов. Зато выяснилось, что много больших помещений, которые идеально подходит для проведения научных и общественных мероприятий.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

- В зале на первом этаже устраиваем конференции. В холле второго этажа, который выходит на трёхэтажный атриум, проводим концерты, приглашаем музыкантов из Свердловской филармонии и Дома музыки. Акустика здесь великолепная, слышно отовсюду. Также есть ещё несколько интересных залов различной конфигурации, – рассказал собравшимся директор Института электрофизики УрО РАН Станислав Чайковский, отметив, что помещения используются лишь частично, и потенциал здания ещё предстоит раскрыть.

Так в УрО РАН появилась идея создать на базе этого блока Дом ученых, который мог бы использоваться не только для общения и культурного досуга научной интеллигенции, но и проведения мероприятий для школьников и жителей района.

Здесь планируют проводить российские и международные конференции, семинары и выставки, устраивать встречи выдающихся деятелей науки со студентами и жителями Академического. Будут работать экспозиции, посвященные электрофизической аппаратуре, археологическим ценностям, интерактивной истории Земли и так далее. В перспективе планируется открыть высшую школу электроники "Эктон". К слову, со школьниками Институт электрофизики УРО РАН уже начал работу, запустив прошлой осенью спецкурс по физике для школьников.

- Мы бы хотели, чтобы учреждение стало центром развития научной, научно-популярной, инновационной политики, – отметил Станислав Чайковский.

Подарок к 300-летию

Идея получила поддержку на уровне администрации города и областного правительства, поддержал ее и президент Российской академии наук Александр Сергеев, заявивший, что создание Дома учёных станет подарком уральским учёным к 300-летию Российской академии наук, которое будет отмечаться в 2024 году.

Для реализации проекта необходимо провести реконструкцию здания - отремонтировать кровлю, выполнить внутреннюю отделку. Сделать это можно только при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, на балансе которого находится здание. Но пока в ведомстве не дают чётких ответов, заявляя о том, что вопрос требует проработки, в том числе с точки зрения экономической целесообразности.

Как сообщил глава Академического Николай Смирнягин, что совместно с застройщиком была проделана предпроектная работа, выполнены эскизы возможной внутренней отделки помещений.

- На первом этапе мы планируем убрать существенные недостатки в конструкции здания, которые не позволяют его сегодня эксплуатировать. Речь, в первую очередь, о кровле, которая течет. Стоимость этих работ составит около 20 миллионов рублей, – заявил представитель застройщика Сергей Ланцов, отметив, что при наличии разрешения со стороны Минобрнауки готов заняться созданием научного центра.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Депутаты, которые приняли участие в выездном заседании, предложили еще раз поднять эту тему. В том числе, обратиться к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой поддержать проект и обратить на него внимание федеральных властей.

- История Академического началась с научного городка, и сейчас он развивается как район-наукоград. Здесь проживает более 3,5 тысяч молодых ученых, на территории района располагаются пять институтов УрО РАН. Дом учёных станет настоящим подарком не только к юбилею Российской академии наук, но и к 300-летию Екатеринбурга. Первые шаги по его созданию уже сделаны, важно на этом не останавливаться, - заявил руководитель депутатской группы Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Депутат городской думы Анастасия Немец отметила, что такой центр станет точкой притяжения не только для учёных из Екатеринбурга и других регионов, но и благодаря своему формату будет интересен простым горожанам всех возрастов.

- В России объявлено десятилетие науки и технологий, в рамках которого стоит задача вовлекать в науку талантливую молодёжь, повышать доступность информации о научных достижениях. Создание дома учёных интересно тем, что позволяет рассказывать о науке простым языком, - заявила она.