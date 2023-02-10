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10 февраля 2023, 09:39

Владимир Путин наградил заместителя гендиректора "Уральских авиалиний" Кирилла Скуратова

Владимир Путин

Владимир Путин наградил представителей авиаотрасли. Фото: Алексей Никольский, РИА "Новости"

На церемонии, приуроченной к 100-летию отечественной гражданской авиации, Владимир Путин вручил награды представителям авиаотрасли. Кирилл Скуратов удостоен почетного звания "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации".

"Присвоить Скуратову Кириллу почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“, — говорится в сообщении на сайте Президента РФ. Церемония награждения прошла 9 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Также награды были вручены и другим представителям авиаотрасли. Среди них — глава Росавиации Александр Нерадько и министр транспорта РФ Виталий Савельев награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев и генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко награждены орденом Александра Невского. Почетный знак "За успехи в труде" президент присвоил коллективу "Аэрофлота".

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в канун праздника Уральский завод гражданской авиации провел очередные летные испытания многоцелевого самолета "Байкал".

Областная газета Свердловской области

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