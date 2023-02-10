Свердловская область вошла в топ-20 по уровню качества жизни

Свердловская область вошла в топ-20 рейтинга АСИ. Фото: Владимир Мартьянов

Регион занял 14 место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), оценивающим усилия региональной власти по созданию комфортных условий для жизни. Результаты исследования на заседании наблюдательного совета агентства представила президенту Владимиру Путину гендиректор АСИ Светлана Чупшина.

Рейтинг АСИ оценивает 10 направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. Учитывается 141 показатель: данные региональной статистики, геоаналитики и опросов жителей, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, руководитель АСИ посещала Свердловскую область в ноябре 2021 года. Во время визита губернатор Евгений Куйвашев договорился со Светланой Чупшевой о том, что АСИ поддержит регион в дальнейших позитивных преобразованиях.

"Свердловская область для нас является источником многих успешных практик в социальной сфере. Они связаны, в том числе, с сопровождением семей, в которых родились и воспитываются дети с особенностями здоровья. И в рейтинге качества жизни мы видим, что уровень благожелательности общества по отношению к людям с ОВЗ — а это один из замеряемых нами показателей — растет", — отметила Светлана Чупшева.

Она также добавила, что на 22% по сравнению с прошлым годом выросла удовлетворенность получением услуг в рамках социального обслуживания.

Сохраняется стабильность показателей в образовании. В регионе остается высоким уровень обеспеченности местами в детских садах. Увеличивается количество людей, живущих в шаговой доступности от образовательных учреждений.

Гендиректор АСИ также отметила, что результаты рейтинга показывают главам регионов основные зоны для развития. Анализ и тиражирование успешных управленческих практик регионов-лидеров позволит сократить дисбаланс между субъектами и общую положительную динамику развития регионов.