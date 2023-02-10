На строительство дорог в Дегтярске и Заречном правительство Свердловской области выделило 313 миллионов рублей

Губернатор Свердловской области уделяет большое внимание строительству новых дорог — это важный шаг к повышению качества жизни людей. Фото: Павел Ворожцов

Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабинета министров. Документ уточняет, как будут распределять средства из областного бюджета муниципалитетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, Дегтярску на дорожные работы будет направлено 182,5 миллиона рублей, Заречному — 130,3 миллиона рублей.

На выделенные средства в Дегтярске продолжится реконструкция центральной улицы Калинина. В 2023 году планируется завершить работы по устройству проезжей части и тротуаров, а в 2024 году провести благоустройство обновленного участка.

В Заречном средства будут направлены на строительство участков улиц: от перекрестка улиц Курчатова и Ленинградской до улицы Энергетиков, по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше до поворота к зданию городской котельной, сообщает департамент информационной политики региона.

Отметим, поддержке дорожной деятельности большое внимание уделяет глава региона Евгений Куйвашев. По словам губернатора, строительство новых дорог и своевременный ремонт существующих — важный шаг к повышению качества жизни.

Напомним, в начале февраля 16 муниципалитетов получили более 2,4 миллиарда рублей на дорожные работы. Эти средства предназначены для строительства, реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов муниципальных улиц в 2023 году.