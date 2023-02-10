На Среднем Урале задержали беременную женщину, которая вместе с мужем грабила пенсионеров

Супружеская пара грабила пенсионеров. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники подразделения уголовного розыска Каменска-Уральского и свердловского регионального главка полиции задержали супружескую пару, которая грабила пожилых людей по схеме "Родственник попал в ДТП".

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, подозреваемые Арсений и Вероника обманули двух пожилых женщин по распространенной среди мошенников схеме. Жертвами аферистов стали пенсионерки, проживающие в домах на улицах Паровозников и Калинина в Каменске-Уральском. Одной из пострадавших недавно исполнилось 95 лет. Мошенники приходили к бабушкам домой, мужчина представлялся водителем скорой помощи или полиции. Пожилые люди верили аферистам и отдавали свои сбережения, чтобы решить проблему.

Деньги, взятые у пенсионеров, злоумышленники должны были передать заказчикам преступления, но были задержаны сотрудниками полиции. Украденные средства вернули потерпевшим. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", им грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина до суда помещен под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее сообщалось о том, что за сутки мошенники лишили жителей Екатеринбурга более 5 миллионов рублей.