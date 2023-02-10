«Автомобилист» утратил теневое лидерство

В этом сезоне «Автомобилист» проиграл армейцам оба матча, и оба – с разницей в три гола (в Питере было 1:4). Фото: Пресс-служба ХК Автомобилист

В 60-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке проиграл лидеру сезона – питерскому СКА – со счетом 2:5 (0:0, 2:2, 0:3). «Шоферы», до этого лидировавшие на Востоке по потерянным очкам, откатились по этому показателю сразу на третье место.

Перед матчем в Екатеринбурге СКА уверенно занимал первое место в лиге: он опережал ближайших преследователей более чем на 10 очков, а его преимущество над «Автомобилистом» было почти в два раза больше – 18 очков. Но, несмотря на это, первые два периода игра была абсолютно равная.

Счет открыли уральцы на 31-й минуте (отличился защитник Ник Эберт, забивший свой 11-й гол в сезоне). Через две минуты гости отыгрались, реализовав удаление капитана «шоферов» Сергея Широкова.

А в концовке второго периода на площадке разыгралась настоящая драма.

За две минуты до перерыва форвард «Автомобилиста» Кертис Волк нарушил правила в чужой зоне и был удален. Однако, оставшись в меньшинстве, «шоферы» не стали только отбрасываться, а провели удачную контратаку, и Патрис Кормье вывел уральцев вперед – 2:1.

Увы, радость хозяев оказалась недолгой: прошло всего 28 секунд, и штраф получил еще один екатеринбуржец – Данил Романцев. Втроем против пяти «шоферы» защищались в целом неплохо, но все-таки пропустили – за секунду до сирены.

На третий период хозяева вышли эмоционально погасшие, что не замедлило отразиться на результате. На 46-й минуте защитник Сергей Зборовский допустил грубую ошибку при выходе из зоны, и шайбу перехватили армейцы. С первым броском голкипер «шоферов» Юхан Маттссон справился, но с добиванием – уже нет. А еще через четыре минуты гости забили и четвертый гол.

Шайбы, пропущенные дуплетом, окончательно сломали игру хозяев. В оставшиеся 11 минут ничего особенного они больше не создали, а когда заменили вратаря на шестого полевого – пропустили еще один гол.

Потерпев 27-е поражение в сезоне, «Автомобилист» утратил теневое лидерство в Восточной конференции. Теперь он и по набранным очкам (75), и по потерянным – третий.

До конца регулярного чемпионата «шоферам» осталось 8 матчей. Ближайший из них екатеринбуржцы проведут сегодня, 11 февраля. На своей площадке они сыграют с минским «Динамо» (63 очка, 7-е место на Западе). Это будет вторая встреча команд в нынешнем сезоне. В первой, состоявшейся месяц назад в Минске, победило «Динамо» – 3:2 (в овертайме).

Комментарий

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста»:

– Двоякое впечатление оставила игра. Хорошие два периода: и моменты были, и движение, и эмоции… Очень приличный уровень. Возможно, гол на последней секунде второго периода при игре «3 на 5» повлиял. Хотя мы говорили в перерыве с ребятами, чтобы они отбросили это и выходили работать… Но вот в третьем периоде за две ошибки, которые нельзя делать, соперник нас наказал.